‘Tata’ Martino es candidato para dirigir a Boca Juniors tras salida de Fernando Gago

Durante las primeras horas de la mañana de este martes 29 de abril se dio a conocer que Fernando Gago dejó de ser el entrenador del conjunto Xeneize y antes de que termine el día, Juan Román Riquelme ya tiene la lista de candidatos a ser el nuevo DT de Boca Juniors, lista en la que se encuentra el nombre de Gerardo Martino.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Boca Jrs. despidió a Fernado Gago | AP

‘Tata’ Martino, exentrenador del Inter de Miami y la Selección Mexicana, de nueva cuenta es sondeada por Boca Juniors para tomar las riendas del banquillo de manera emergente de acuerdo a diario Olé, sin embargo, el nombre del entrenador argentino no es el primero en la lista de la directiva.

Hay que recodar que ‘Tata’ Martino ya rechazó dirigir a Boca Juniors hace no mucho tiempo, en 2023 antes de tomar el puesto con el Inter de Miami: “Las charlas fueron interesantes. Me costó no aceptar”, declaró Martino tras negarse a dirigir a Boca Juniors.

'Tata' Martino es candidato a dirigir a Boca Juniors | AP

Lista de candidatos para dirigir a Boca Juniors

Entre los nombres que suenan para tomar las riendas de Boca Juniors por la salida de Fernando Gago, se encuentran Gabriel Milito, uno de los favoritos de Juan Román Riquelme y quien se encuentra sin equipo y disponible para llegar de inmediato al banquillo.

Además de ‘Tata’ Martino y Gabriel Milito, la lista de candidatos se completa con nombres como los de Gustavo Quinteros, exentrenador de Vélez y Kily González, quién también está en el radar.

Milito también es candidato para llegar a Boca Juniors | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO GAGO DEJA DE SER DT DE BOCA JUNIORS TRAS DERROTA CONTRA RIVER PLATE