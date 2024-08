Thibaut Courtois confirma que no volverá a la Selección de Bélgica bajo la dirección de Domenico Tedesco

El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois anunció en sus redes sociales que dejará la Selección de Bélgica mientras el actual entrenador, Domenico Tedesco siga al frente del equipo.

Las diferencias entre los dos se generaron en un partido contra Austria en partido de clasificatoria a la Euro 2024. El entrenador no eligió a Courtois como el capitán. Posteriormente, el arquero belga dejó la concentración por problemas físicos. Tedesco consideró esto como “dejar tirados a sus compañeros”.

“Quiero dirigirme a los aficionados belgas y a los seguidores de nuestra selección nacional. Siento un inmenso amor y orgullo por representar a mi país en la cancha, así como a cada uno de ustedes que apoyan a los Diablos Rojos. Me siento privilegiado por haber tenido el honor de vestir la camiseta nacional. Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado poder hacerlo más de 100 veces”, escribió en redes sociales Thibaut Courtois.

“Desafortunadamente, tras los acontecimientos con el entrenador y tras mucha reflexión, he decidido no volver a la selección belga bajo su dirección. En este asunto, acepto mi parte de responsabilidad. Sin embargo, de cara al futuro, mi falta de confianza en él no contribuiría a mantener el clima de cordialidad necesario”, agregó el arquero belga.

“La Federación con la que he mantenido varias conversaciones, acepta mi posición y las razones que me llevaron a esta dolorosa pero coherente decisión. Lamento haber decepcionado posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que es la mejor manera de proceder para Bélgica, ya que cierra un debate y permite al equipo centrarse en la consecución de sus objetivos. Gracias por su inquebrantable apoyo, amor y comprensión”, concluyó Courtois.

El enfoque del arquero belga ahora será únicamente en el Real Madrid, con quienes buscará sumar nuevas glorias en la gran historia del club.

