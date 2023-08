Gullit Peña no tiene permiso de jugar con Deportivo Combate de la Liga Premier

Carlos Peña, que recientemente fue anunciado como refuerzo por el Deportivo Combate de la Liga Premier, no tiene permiso del Al-Dhaid, equipo de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos y que es dueño de la carta como jugador del Guillit.

“No le autorizó el Al-Dhaid. No, no va a poder hacer eso porque en los próximos 10 días ya tenemos cerrado su futuro en club y eso fue una noticia falsa”, comentó Morris Pagniello, representante de para ESPN.

El equipo de la Liga Premier quería los servicios del ex de Cruz Azul, Chivas y León para un par de partidos de exhibición en Sonora, México, pero como él no tuvo los permisos, ya no se podrá llevar a cabo lo planeado entre ambas partes.

“Se está entrenando ahí, pero no va a poder jugar porque él tiene que venir de vuelta para Asia, esta parte del mundo, entonces no va a ser posible que él juegue, ni por amistad ni por dinero, no va a poder jugar esos partidos”, agregó Morris.

Por su parte, el Deportivo Combate de igual forma aceptó que el mediocampista mexicano no podrá ver minutos con su playera. “Así es, efectivamente no le dieron el permiso a Carlos Peña de jugar con nosotros”, explicó Carlos Cortés, representante del equipo de la Liga Premier al mismo medio.

