Pablo Guede sobre Final de Copa MX: 'Para mí es como la Champions'

En Xolos visualizan la Copa MX como la Champions League. El entrenador de la escuadra de Tijuana, Pablo Guede, aseguró que desconoce si se minimiza el certamen mexicano, y reveló que él lo percibe con gran relevancia debido a que implicaría el darle un título a la franquicia.

“No lo viví antes, como para valorar si puede ser más o menos importante que la Liga MX. Para mí y para el club es muy importante, porque es un trofeo y que cada quien le dé el valor que quiera. Para mí es como la Champions”, explicó durante conferencia.

El estratega argentino negó que haya algún favorito en la serie contra Rayados, de quienes destacó sus múltiples cualidades, aunque dejó en claro que no le teme a los regiomontanos.

“Eso es más que nada para la prensa, pero los dos equipos sabemos que ninguno es favorito. Son 180 minutos muy duros para los dos equipos y el favoritismo en el futbol no existe, hay que jugar los partidos.

“Todo. Te quita el sueño, por supuesto. Uno trata de estar en todos los detalles. Tienen un gran entrenador, grandes futbolistas, variedad en cada línea, y tienen una calidad tremenda. De Monterrey te preocupa todo, en el buen sentido. No en miedo, sino en mantenernos alertas para cometer los menores errores posibles”, puntualizó.

Guede minimizó la irregularidad que ha mostrado en el semestre y aseguró que no considera que el resultado de la Final de Copa MX le permita más tiempo en el banquillo fronterizo.

“Que gane oxígeno no corresponde porque es futbol. A veces (los medios) necesitan sangre para saber eso, me van a echar o no, estoy consciente de los cambios que hubo, de las cosas malas que pasaron, que hicimos gran pretemporada. No creo que un triunfo me haga tener oxígeno o una derrota me quite todo el oxígeno. Es futbol y no pierdo el tiempo pensando en eso que pueda pasar”, concluyó el estratega de Tijuana.

