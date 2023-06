¡A Segunda! Gallito Vázquez fichó por Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión

José Juan Vázquez dio un cambio radical en su carrera como futbolista profesional, y el que fuera mundialista con la Selección Mexicana en Brasil 2014 y multicampeón de la Liga MX, jugará ahora en la Liga Expansión MX tras no encontrar cupo en la Primera División.

Tras el Clausura 2023, Gallito Vázquez terminó contrato con los Xolos de Tijuana, siendo titular con Miguel Herrera, pero no renovó y se inclinó por fichar con Cancún FC, conjunto de Segunda División.

“¡Bienvenido al Caribe Mexicano, Gallo!”, fue como el equipo dio el anuncio de uno de los que será su mejor futbolista en su platel de cara al inicio del Apertura 2023 de la Expansión MX, y quien ya portó los colores del equipo.

Cabe destacar que apenas en mayo pasado, José Juan 'Gallito' Vázquez dio a conocer en Enfierados, que tenía un deseo por regresar a León, donde vivió sus mejores momentos como futbolistas, pero eso dependía de Jesús Martínez y no pasó.

“Siempre me encantaría volver, yo encantado y bueno, ahora sí que con Chuchín es cuestión de hablarlo y ver qué onda. Yo jugando seis meses, un año más, estaría muy contento y agradecido con todo, aunque me diera para más, porque me siento físicamente para competir y estar allí, pero si el futbol dice que ya estuvo, pues ni modo y vamos por otro camino”.

