Chupete Suazo a su llegada a Raya2: 'A Monterrey no le puedo decir que no'

Humberto Suazo está de regreso en el futbol mexicano, pero ahora lo hará jugando con la filial de Monterrey en la Liga de Expansión MX, Raya2.

El chileno ofreció sus primeras palabras como elemento del equipo y recordó lo que significa para él vestir la playera rayada, además de que reconoció que no le puede decir que no al cuadro regio.

"Alegría y sentido en mi vida, con mi familia, pasamos momentos lindos, momentos malos, el campeonato. Chuy (su hijo) es el más feliz, lloró con esta noticia.

"Como que no asimilo todo lo que me está pasando, fue todo muy rápido, pero a Monterrey no le puedo decir que no", declaró el Chupete en entrevista para la Octava Sport.

Antes de que Rogelio Funes Mori rompiera la marca, Suazo era el máximo goleador en la historia del Monterrey.

