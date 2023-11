Daniel Lajud previo a la Final de la Expansión MX: 'Nos gustaría que hubiera ascenso'

Los Potros de Hierro pelearán por otra final en la Liga de Expansión. Atlante recibirá en el partido de ida en el Estadio Azulgrana a Cancún FC este jueves 30 de noviembre. Por su parte, Daniel Lajud, se mostró motivado ante este nuevo reto, además que señaló que le gustaría que existiera el Asceso, pues el Equipo del Pueblo tiene todo para estar en el Máximo Circuito.

"Nos gustaría que hubiera Ascenso, tenemos que demostrar para que así puedan subir al equipo, todo queremos ganarla, al final de cuentas está el orgullo deportivo, ser campeón no te lo regala nadie", dijo en el día de medios previo a la final.

Por su parte, el originario de Veracruz, reconoció que lucharán por título, pero hizo hincapié en que el trabajo es en equipo, incluso mencionó que Atlante es el plantel que más elementos exporta a la Primera División.

"No es solo por el título, es por todo el trabajo que se hace aquí en el equipo, estoy seguro de que Atlante es el equipo que más jugadores ha exportado a primera división y eso me ilusiona mucho estar aquí, me gustaría saltar, es mi sueño, pero lo que más me gustaría es llegar con el Atlante a primera", declaró.

"Estamos muy motivados de estar en una final más, lo único que pasa por nuestra mente es ganarla, las finales siempre queremos ganarlas, estamos ilusionados", finalizó.

