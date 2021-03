Diego Jiménez tras jugada de Fair Play: 'Le dije al árbitro que no me tocaron'

El partido de este domingo en el estadio Azulgrana protagonizado por Atlante y Atlético Morelia quedará grabado en la historia del futbol mexicano, como uno de los capítulos en dónde un futbolista apeló al Juego Limpio, pero sobre todo a la honestidad consigo mismo; se trata de Diego Jiménez quien en los últimos años es referente de la categoría de plata.

Se jugaba el tiempo agregado del primer tiempo cuando se desarrolló una jugada por el sector izquierdo. Eduardo Pérez de Morelia saco un servicio al área que disputó Jiménez y el defensa de los potros Elbis Souza, el jugador de Morelia va al césped y el árbitro Gustavo Padilla no dudó en marcar el penal ante las protestas de los atlantistas.

En charla con RECORD, Jiménez surgido de la cantera de Cruz Azul en dónde incluso debutó en Primera División en 2009 bajo las órdenes de Benjamín Galindo, relata cómo se dio esa jugada: “Voy a disputar el balón y lo gano, pero los taquetes se me atoran y me dejo caer, el árbitro marca penal por el ángulo que tenía y los jugadores del Atlante protestan, entonces yo me levanto y le digo al árbitro que no me tocaron, que no hubo falta“ relató el delantero de 32 años que también jugó con los Potros de Hierro y Lobos BUAP en el máximo circuito.

¡EJEMPLO DE FAIR PLAY ! Diego Jiménez, delantero de Atlético Morelia, reconoció que no había falta sobre él y ayudó a que se anulara un penal a favor de su equipo, en el que no existía contacto. Gran gesto del goleador de los Canarios pic.twitter.com/51VX3X1wLH — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) March 28, 2021

Jiménez señaló que tras comentarle esto a Gustavo Padilla, el central se lo comentó a sus asistentes por la diadema de comunicación: “Dice el jugador que no lo tocaron” y el silbante invalidó el penal.

Finalmente, el jugador nacido en Guadalajara mencionó que no quiere ser visto como un ejemplo, pero sí que se debe concientizar a los jugadores para que eviten engañar a los árbitros.

