Dueño del Atlante: 'Llegamos para quedarnos en la Ciudad de México'

La espera para Atlante terminó y después de retrasar su debut en la Liga de Expansión, debido a un brote de Covid-19 en la plantilla, finalmente tendrá su primer partido de la competición frente a la UdeG en lo que representa el regreso a la Ciudad de México 13 años después de su última actuación.

En las filas de los Potros hay mucha ilusión, pero también una gran dosis de compromiso para hacer las cosas bien y aspirar en el mediano plazo a la Primera División siendo un club poderoso y competitivo.

El nuevo dueño azulgrana, el empresario Emilio Escalante, tiene clara esta meta y, en charla con RËCORD, promete un equipo triunfador que en definitiva no volverá a moverse de la capital del país. “Estoy aquí por el cariño al club y soy atlantista desde que tengo uso de razón”, comparte.

- ¿Qué representa el regreso del Atlante a la Ciudad de México y el debut en la Liga de Expansión?

“Venimos de una situación compleja porque hace un par de semanas tuvimos el problema de 15 muchachos que salieron positivos en Covid. Esto retrasó a que por fin ya este domingo tan ansiado debutemos con el equipo. Qué mejor que regresar a donde han sido nuestros orígenes y donde tuvimos unas grandes temporadas. Estoy contento y feliz porque es un gran reto que vamos a lograr”.

- ¿Qué ofrece este nuevo proyecto a la afición?

“El nuevo proyecto es regresarle esa mística, esa garra y lucha al Atlante. Queremos ser lo que merece el equipo, que esté en la posición donde estuvo muchos años; no se ha logrado desde hace mucho tiempo regresar al Máximo Circuito y la idea ahorita es empezar con el pie derecho en la Liga de Expansión, estructurarnos bien, para que eso nos haga voltear hacia arriba y tengamos la justificación para llegar cuando sea pueda a Primera”.

- ¿Cómo está el grupo de cara a este inicio de torneo?

“Los muchachos están muy comprometidos y eso es lo que quiere la institución, tener jóvenes que van a luchar por el equipo. Yo hablé personalmente con ellos, se les dijo en su momento que los que quisieran bajarse del barco era la oportunidad y los que se quedaran lo harían respetando este sistema del Atlante, de ahora en adelante con lucha y un equipo triunfador. Tenemos que justificar a este equipo para que volteemos lo más rápido posible a Primera División y cuando ya haya la primera oportunidad para ascender estemos ahí”.

- ¿Cómo han encontrado a la afición del Atlante, cómo sienten ustedes que han recibido a esta nueva gestión en la Ciudad de México?

“Hace un año yo todavía no estaba en este proyecto y todos queríamos que el Atlante regresara. Realmente la respuesta de la afición sí me ha dejado sorprendido, ha sido muy buena, con mucho cariño hacia el equipo. Están respondiendo y eso es lo que queremos, para que cuando se abran las tribunas se rescate a toda esa afición y aparte tenemos que trabajar para tener nuevos seguidores, jóvenes, para que también sepan lo que es el club”.

- ¿Los aficionados pueden tener la ilusión de que Atlante se quedará en definitiva en la Ciudad de México y no será ave de paso?

“En eso ya no hay cambio, el Atlante llegó para quedarse y ya no andará rondando por ningún lado. El Atlante es de México y aquí están sus raíces, su gente y no podemos voltear ya a otro lugar. Eso que lo tengan por seguro. Con esta estructuración ya no se verá ese equipo que daba lástima porque no tenía de repente dónde jugar”.

- Ahorita jugarán en el Estadio Ciudad de los Deportes, ¿pero en el mediano plazo sí tienen contemplado regresar al Azteca?

“Puede ser porque sí se ha tocado esa instancia y en el momento que así se diera el Atlante es un equipo que sus raíces también son del Estadio Azteca. Es otra de nuestras casas y esa opción claro que la tenemos en cuenta”.

- Como dueño del equipo y empresario en la industria de las vacunas antirrábicas, ¿en el mediano plazo la afición puede esperar grandes refuerzos?

“Claro, en el momento que se pueda hacer, el equipo no ha cerrado esas puertas. Pero la Liga de Expansión se hizo así para empezar a tener otra vez jóvenes que es a lo que estamos apostando ahorita, el equipo es cien por ciento con muchachos mexicanos de talento que están trabajando muy duro”.

- Iniciarán contra UdeG. el torneo. ¿Cuál es el mensaje hacia el técnico Mario García y el presidente Jorge Santillana?

“Tienen toda mi confianza, creo que armamos un buen grupo, Mario García es un entrenador muy capaz y más de estas ligas, le gusta trabajar con jóvenes y lo hace muy bien. Jorge Santillana es otro referente, somos muy amigos y compadres, y tiene también toda mi confianza para que lleguemos a donde tenemos que llegar”.