Hijo de Pablo Hernán Gómez: 'El nombre de mi papá no me pesa'

El futbol puede ser conexión de distintas maneras y para Pablo Gómez, hijo del histórico Pablo Hernán Gómez lo será después de 21 años.

El volante del Atlante tendrá como hogar el estadio donde el exjugador de Pachuca levantó su único campeonato en el lejano Torneo Invierno 1999.

“Creo que mi papá se fue muy joven, y que a mis 23 años pueda estar en un club histórico como es Atlante con la casualidad de que ahora este estadio vaya a ser mi casa, es un gran estadio, la cancha está preciosa y espero verlo lleno en cuanto se abran las puertas”, declaró el futbolista en entrevista con RÉCORD.

“Desde hace mucho tiempo con mi familia y amigos lo hablamos, para mi cargar con el nombre de mi papá no es algo pesado porque él escribió su propia historia, yo soy Pablo Leandro y no Pablo Hernán, cada uno tuvo su forma de jugar en distintos tiempos, pero ojalá me vaya tan bien como a él y yo poder terminar lo que ya no pudo”, añadió.

En su regreso a la Ciudad de México, los Potros de Hierro tendrán como su referente en el ataque al nacido en Argentina, quien la mayor parte de su carrera la ha jugado fuera de los reflectores de la Primera División, por lo que reconoció que la oportunidad que tiene ahora para proyectar su carrera es única.

“Es un gran reto porque Atlante tiene mucha historia y en un club de historia te tienes que comprometer con todo, desde la directiva, afición y compañeros, sin duda es un gran reto el que tengo ahora”, afirmó.

“Jugar en Atlante puede ser una oportunidad de estar más cerca de Primera, el compromiso que tengo es muy total igual que todos mis compañeros, nos sentimos muy ansiosos”, finalizó Pablo Gómez.