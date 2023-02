Fantasma Figueroa: Mateo quiere seguir los pasos de sus padre, el goleador de Morelia

En Michoacán la historia de los Figueroa se sigue escribiendo, pero ahora por Mateo, hijo de Marco el 'Fantasma' Figueroa, y quién hoy es parte de las Fuerzas Básicas del Atlético Morelia (Sub 17); sin embargo, todavía es muy joven y aunque su talento es distinto al de su padre, está en proceso de preparación.

"Mateo es un excelente ser humano, muy inteligente, es talentoso, no como el padre, pero está en desarrollo. Hoy en día sería prematuro decir que se puede equiparar al padre, la verdad no puedo ser irresponsable en decir algo así. Es un muy particular por el nombre de su papá, por quien es, por la situación en la que se encuentra Marco ahora como seleccionador nacional de Nicaragua y eso siempre va a tener a Mateo en el ojo del huracán, y siempre hemos tratado y trataremos de ayudarlo de la mejor manera posible, pero sí es complicado para él porque las comparaciones es algo con lo que tendrá que vivir mientras tenga vida deportiva", dijo a RÉCORD José Juan García, director de Fuerzas Básicas del Atlético Morelia.

Incluso, a decir del directivo el joven nacido en 2004 sabe perfectamente lo que significa ser el hijo del goleador histórico del equipo donde se está preparando.

"Sí (está consciente de quién es hijo), es de un temperamento diferente al de Marco porque él es fuerte y en ocasiones explosivo, y Mateo no es de ese temperamento, es un jugador inteligente, tiene mucho olfato goleador, es un jugador distinto que hay que llevar poco a poco, no hay prisa y él es quién tiene la respuesta, no el equipo, el entrenador ni su papá, él es quien tiene que decidir el alcance que tenga su carrera.

"Marco siempre ha sido muy respetuoso, a veces lo vemos aquí sentado. Él tiene la preparación muy alta y sabe perfectamente lo que es el respeto al entrenador, no importa si es un técnico de categoría menor porque el técnico es el que lo está formando, no el padre de familia", finalizó José Juan García.

ES MÁS DIFÍCIL

Formar profesionalmente al hijo de un futbolista no es sencillo y así lo recalcó García, quien explicó qué lo hace complicado.

"Es una experiencia diferente el hecho de formar a un futbolista que es hijo de un futbolista a uno que no lo es.

"Lo hace difícil que ellos han vivido el futbol desde la cuna, algo que debe tener el futbolista es hambre y el hijo del futbolista elite tiene otro nivel de vida, otros alcances, es una opinión muy particular, y las formas de pensar, de interactuar son distintas a las de los padres", expresó, al tiempo en que dijo que "aquí hay y han habido varios, y a todos los hemos tratado por igual porque traen la carga del nombre del padre y es difícil para ellos porque en todo momento existen comparaciones, tienen el ojo clínico encima y más que ayudarlos yo creo que les pesa.

"Hoy a los chicos no les basta sólo el talento, la formación es importantísima, el aprendizaje es imprescindible, se tienen que formar", añadió.

