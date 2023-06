Gerardo Espinoza tras el título de Tapatío: 'Entendieron que nada se les regala'

Gerardo Espinoza, quien llevó a Tapatío a levantar el trofeo de Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX, se mostró entusiasmado por la oportunidad de liderar Selección Mexicana Sub 23. Además, llenó de elogios a sus pupilos del conjunto Rojiblanco.

“Estoy muy contento sinceramente y más contento con estos jugadores, que se han entregado completamente, entendieron lo que se tiene que hacer para seguir avanzado en esta profesión, y entendieron que nada se les regala, todo esto es con base en su trabajo día a día y lo demostraron aquí en la cancha”, señaló el DT de Tapatío.

Además, recalcó que muchos elementos de Tapatío deben tener una oportunidad en el máximo circuito del futbol mexicano, incluso otras directivas deberían voltear a ver al talento de Guadalajara.

“Muchos de estos jugadores deberían de tener oportunidad en Primera División, otros clubes deberían de levantar la mano para pedir a algunos de ellos, porque es difícil que todos tengan cabida en Chivas”, comentó.

Al ser cuestionado por su próximo reto con el Tri, Espinoza señaló que será una tarea difícil, pero que sin duda disfrutará.

“Es una labor titánica lo que hay que hacer en Selección Nacional, la tengo bien clara y por eso lo asumí, si fuera sencillo no me parece que fuera para mí, me gusta ir a grandes retos”, finalizó el estratega.

