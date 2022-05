Hobbit Bermúdez: 'Siento feo; no hay motivo para que Atlante no tenga la certificación'

Sí duele el hecho de saber que Atlante no puede obtener la certificación para ascender a la Primera División, así lo reconoció Christian Bermúdez, mediocampista azulgrana, quien aseguró que para él, los Potros de Hierro tienen todo para estar en el Máximo Circuito.

"Ya me ha tocado estar en Primera División y claro que es una ilusión y para los jugadores también hacer grandes torneos y que su trabajo tengo frutos también es una ilusión eso.

"Y claro que sí pesa un poquito se siente feo porque yo estoy en esta institución y sé lo que hay atrás y creo que no hay ningún pero para que Atlante tenga la certificación, en cuestión administrativa, plantel, instalaciones, proyecto, todo es muy estable y serio, y no veo por dónde no pueda haber certificación, pero son decisiones ajenas a nosotros que nos corresponde seguir manteniendo al Atlante en regularidad y pelear finales y sobre todo darle mucha alegría a la afición", expresó.

Al margen, el 'Hobbit' habló respecto al duelo ante Atlético Morelia y el cual será por el título del Campeón de Campeones, pues los Potros ganaron el título del torneo anterior y los michoacanos el reciente.

"A nosotros más allá de que quedamos fuera, esa parte de analizar hay que hacerla porque fueron detalles y tanto en la Ida como en la Vuelta propusimos y fueron pequeños detalles donde se reflejó el resultado y salió mucho, pero ahora tenemos el Campeón de Campeones y lo tomamos como la oportunidad de levantar otro título y hacer un año redondo", indicó.

