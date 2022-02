Liga de Expansión: ¿Cuáles son los seis puntos que deberán cumplir para ascender a Liga MX?

Ya han pasado dos años de que se canceló el ascenso y descenso deportivo en el futbol mexicano, en un anuncio que cimbró a la industria del futbol aquél 17 de abril de 2020, cuando ya en plena pandemia se anunció el rescate financiero de 60 millones de pesos para los equipos que en ese entonces conformaban la Liga de Ascenso MX y con esto pudieran resistir los embates de la pandemia.

Desde la creación en 2020, la Liga de Expansión tuvo como objetivo dos pilares importantes: el desarrollo de jugadores y que los equipos encontraran una solvencia financiera para poder tener un modelo de negocio viable.

El pasado martes 22, la Liga MX enteró a los 17 clubes del inicio del proceso de certificación que se llevará a cabo durante los siguientes meses. Cabe resaltar que solo si al menos cuatro equipos logran ser certificados se podrá quitar el candado desde la temporada 2022-2023.

Son seis los puntos maestros que se tienen que cumplir en este proceso: Expediente de Afiliación, es decir, cada equipo deberá tener en regla todos los documentos requeridos de acuerdo al estatuto de la Federación Mexicana de Futbol y el Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede, lo que significa cumplir con todos los requerimientos para ser un afiliado del futbol profesional.

Un tema en el que se puntualizó durante este tiempo es que el equipo cumpla con lo establecido sobre temas estructurales, como que el estadio sede cuente con un terreno de juego de acuerdo a lo estipulado en los reglamentos, iluminación, vestuarios, palcos para directivas, servicios médicos, de seguridad y sanitarios, así como campos de entrenamiento y casa club, este punto es llamado Criterios de Infraestructura.

Durante esta pandemia y con la creación de la Liga Expansión MX, todos los equipos son sujetos del Control Económico, con el objetivo de que tengan finanzas sanas y no cometan los errores del pasado, como por ejemplo gastar más de lo que ingresan. Aquí se van a calificar estados financieros, presupuestos, y carta de no adeudo entre otros puntos de índole económico. Este punto es conocido como Criterios de Control Económico y que al final del día es uno de los temas puntuales por el cual muchos de los equipos se atoran al no poder aprobar.

Aquí los equipos tendrán que demostrar que hubo una mejora en su situación económica y posición financiera, el que hayan generado recursos para garantizar la viabilidad de sus proyectos, lograr un equilibrio presupuestal, entre otros rubros.

El cuarto punto a calificar es la Estructura Institucional, es decir, que cada entidad deportiva cuente con un modelo adecuado en el que mediante a la distribución de áreas y funciones se tenga un orden corporativo. Así de simple, no puede haber duplicidad de funciones o 'todólogos' dentro de un organigrama de un club.

El quinto punto a calificar es que los equipos que reciben apoyo económico de la Liga MX de dos millones de pesos mensuales, hayan destinado solamente el 50 por ciento al pago de su nómina, y la otra parte a gastos operativos del club, como logística de viajes. Este apartado es conocido como Lineamientos de Aplicación del Fondo de Mejoras, el reglamento en este asunto es muy claro y si un equipo no cumplió con este objetiivo podría ser castigado con una multa económica de uno a 10 millones de pesos, reajustar el ingreso proveniente del Fondo de Mejoras, y en uno de los casos más extremos, prohibir su participación en la siguiente temporada.

Finalmente, el sexto punto para aprobar es la Opinión del Consultor Externo, quien valorará y revisará la información financiera, el plan de negocios, así como enumerar y calificar las infracciones e incumplimientos (si los hubiera).

Las reglas estuvieron establecidas desde un principio y cada uno de los equipos será el responsable de cumplir los requerimientos y dependerá de ellos el cumplimiento de los requisitos señalados.

CREACIÓN DEL COMITÉ DE CERTIFICACIÓN

Con el objetivo de poner mayor claridad se creará en los próximos días un órgano que se encargará de emitir recomendaciones sobre el proceso y entrega de información, así como el reporte para la Asamblea General de cada división.

El Comité lo integraran cuatro Equipos de la Liga MX y otros tantos de la Expansión MX, además del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, que contará con voto de calidad.

Con voz pero no voto, integrarán este comité Miguel Díez, Director de la Liga Expansión MX, un auditor y un miembro del comité de auditoria.

CANDADOS

Para el ejercicio actual los equipos filiales, invitados, y entidades que formen parte de una sociedad moral bien vista por la Liga MX no podrán concursar, además de los equipos que a más tardar el 2 de marzo soliciten cambio de sede o propietario.

APOYO ECONÓMICO

Hay muchas dudas con respecto al apoyo anual que reciben 12 equipos de la Liga Expansión MX, consistente en 20 millones anuales entregado en 10 parcialidades mensuales de dos millones de pesos, este apoyo económico se seguirá dando hasta 2025, cuando se prevé que se instale el descenso deportivo en la Liga MX.

HASTA 20 EQUIPOS

Si logran certificarse al menos cuatro equipos y uno de ellos logra ganar el Campeón de Campeones o los dos torneos cortos de la temporada 22-23, para el ejercicio futbolístico de la campaña 2023-24 la Liga MX contará con 19 equipos, la intención es que en la temporada 2024-25 se completen los 20 equipos.

Con esta proyección para la temporada 2025-26 se reanudaría el descenso deportivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MINEROS VS CANCÚN SE QUEDÓ SIN TRANSMISIÓN POR COVID-19 EN LA PRODUCCIÓN.