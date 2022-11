Mario García, enfocado en ser Campeón con Atlante: 'No he analizado la oferta de Rafa Puente'

Mario García está enfocado en que el Atlante le gane al Celaya en la Final del Apertura 2022 de la Liga de Expansión, no pierde la concentración a pesar de que recibió una oferta para irse a los Pumas y formar parte del cuerpo técnico de Rafael Puente Jr.

"No me inquieta. Yo soy su amigo desde hace muchos años. Es simplemente una invitación que no se ha analizado de manera formal. No se ha avanzado más. No me distrae", mencionó a la prensa.

Los Potros de Hierro y los Toros empataron sin anotaciones en el Estadio Azulgrana, todo se definirá el sábado en el Estadio Miguel Alemán Valdés.

"Hay que ir a ganar allá, sobreponernos a las adversidades. Tenemos la oportunidad de coronarnos. Ellos van a querer coronarse con su gente", agregó.

Por último, destacó el trabajo que realizaron los dirigidos por Francisco Ramírez: "El rival también cuenta, hizo buen trabajo para cerrar el partido. A nosotros nos faltó más creatividad, punch y, por su puesto, el gol", finalizó.

