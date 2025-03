Rubens Sambueza es presentado como nuevo presidente del Atlético Morelia

De colgar los botines al pantalón largo. A más de un mes del anuncio de su llegada al club canario, este fin de semana por fin de hizo la presentación oficial de Rubens Sambueza como el nuevo presidente deportivo del Club Atlético Morelia.

Acompañado del dueño del Club Atlético Morelia, José Luis Higuera, Rubens Sambuza asumió funciones de manera oficial y también dio sus primeras palabras como presidente deportivo del club, resaltando que no se achica ante este nuevo reto en su carrera.

“Me encantan los desafíos, no me achico, no me da miedo nada, trato de dar siempre lo mejor, lo demostré como jugador, hoy estoy en otra posición, formaremos un equipo muy competitivo, con gente que muestre hambre de gloria, sacrificio y voluntad de querer trascender”

Rubens Sambueza quiere recuperar al Atlético Morelia

Ya con la camiseta bien puesta, Rubens Sambueza resaltó que para poder levantar al club el equipo tiene que volver a ser una fortaleza jugando de local, esto sin descuidar los duelos en cancha ajena, señalando que esto será la clave para volver a tener buenos resultados.

“Si nosotros implementamos un poco más la intensidad en tema de juego y somos conscientes de que locales debemos ser muy fuertes, y de visitante tratar de implementar lo mismo, me parece que vamos a sacar buenos resultados”

