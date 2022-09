Adriana Iturbide sobre su llegada a Chivas: 'Quería salir de mi zona de confort'

Adriana Iturbide confesó que su llega a Chivas Femenil le ha ayudado a mejorar su rendimiento, esto debido a que salió de su zona de confort que era Atlas. Además destacó que fue difícil su cambio de equipo, aunque se siente orgullosa de pertenecer a este club.

"Ha sido un reto para mí, lo que yo quería era salir de mi zona de confort. Yo sabía que en Atlas ya había terminado mi ciclo, que me sentía muy cómoda. Yo soy de las que piensa que tienes que estar incómoda para mejorar, entonces de ahí viene mi decisión de cambiarme", mencionó Iturbide para la Liga MX Femenil.

La dorsal 10 del Rebaño confesó que su llegada al Guadalajara fue complicada debido a que tuvo que dejar varias amistades en 'La Academia': "Fue difícil, en Atlas formé una bonita familia, un lindo vestidor y muchas amistades. Esa parte de desprenderme fue difícil, pero a la vez tenía esa sensación de que está haciendo lo correcto y sabía que no me iba a equivocar".

Está decisión fue respaldada desde el primer minuto, ya que en cuanto se puso la playera rojiblanca le demostraron que la querían. "Es un orgullo poder sentir que este club me abrió las puertas, que me buscó, que me dijo que era una jugadora que quería y que entraba en los lineamientos que buscan", comentó a delantera mexicana.

Finalmente, Adriana Iturbide comentó que encontrar un vestidor sin egos y con grandes personas le ha ayudado en su proceso de adaptación: "Es diferente la presión de ahora estar en Chivas que estar en Guadalajara por lo que representa el club, esto me ha ido llevando a superar mis límites. La verdad me he sentido muy bien, para el poco tiempo que llevo me he acoplado bien al grupo. Todas son excelentes personas, son muy buenas jugadoras, no me encontré con un vestidor lleno de egos, eso me ha ayudado a acoplarme".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHARLYN CORRAL: LA DELANTERA REGRESARÁ A LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL.