América vs Leverkusen: Las Águilas serán el primer equipo femenil mexicano en jugar vs un europeo

América Femenil se medirá ante el Bayer Leverkusen en un partido histórico para los clubes de la Liga MX Femenil. Este será el primer duelo entre un club femenino mexicano contra un europeo.

Las Águilas harán historia para el circuito rosa al ser el primer club en enfrentarse ante un conjunto europeo. Esta situación es clara para Ángel Villacampa, ya que piensa que este compromiso le servirá al club para generar experiencia: “De eso se trata, por eso se realizan estos partidos internacionales. Queremos buscar esos ritmos, esas intensidades, esas experiencias que nos hagan mejores cada día, yo creo que eso es lo que te hace ser cada día mejor”.

Con respecto a la importancia de este amistoso internacional, Natalia Mauleón fue clara con que el objetivo es ganar e incluso podría ayudar a algunas jugadoras a llegar al extranjero: "Estamos para cosas grandes y creo que nos lo merecemos. Creo que daremos un buen partido, ganar siempre es el resultado que se espera. Este partido es una fuente para las que buscamos salir al extranjero".

Dentro de las posibles bajas para este encuentro, está la de Alison González. Esto se debe a que el estratega americanista no quiere arriesgar a la futbolista a que tenga una posible recaída: “Con Alison hay que tener calma, porque para nosotros es una jugadora muy importante y queremos tener esa pausa con ella para que cuando vuelva no tenga una recaída y sobre todo no la podamos volver a perder”.

Este compromiso también servirá como una prueba de cara los duelos que sostendrá el conjunto de Coapa próximamente en los Estados Unidos. América participará en la Womens Cup el próximo 14 de agosto donde jugarán ante Tottenham. En caso de conseguir avanzar, se medirán ante el OL Reign.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: RAYADAS HIZO OFICIAL LA SALIDA DE DESIRÉE MONSIVAÍS