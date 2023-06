Andrea Pereira, defensa de América Femenil, aseguró que no siente ninguna presión por conseguir el segundo título de Liga del equipo, aunque advirtió que ella y sus compañeras saldrán a buscar ganar pues consideró que es un premio que merecen.

“En el futbol nunca hay presión, solo es futbol. Lógicamente que queremos ganar, pero no creo que sea una obligación, lógicamente es un club como el América que te exige muchísimo, pero es futbol y solo puede ganar uno”, declaró Pereira.

“Nos lo tomamos como lo que es, como una Final, lo queremos, es la segunda, jugamos el último partido en nuestra casa, con nuestra gente. Así que, vamos a dar una alegría, por darnos una alegría, por ese premio que yo creo que nos merecemos. Al final no ha sido un torneo fácil y yo creo que no es presión, pero es un premio para nosotras que vamos a ir por él como sea”, agregó.

Sobre su reencuentro con Jennifer Hermoso, la defensa española admitió que es una gran jugadora con muchas cualidades ofensivas que la hacen muy peligrosa; sin embargo, advirtió que la conoce bien y eso ayudará a poderla contener.

“Yo también le echo flores a Jenny (Hermoso) porque creo que es una jugadora top porque así lo ha demostrado y así lo seguirá demostrando durante muchos años más. Sabe sus fortalezas lógicamente es una jugadora que te puede jugar en punta, que te puede jugar en media punta, darte una superioridad en medio campo que va a ser complicada porque cuando se pone entre líneas creo que hace mucho daño a los rivales, pero el hecho de haber jugado tantos años con ella y contra ella me ayuda a la hora de defender, es un momento para jugar con su cabeza, que vea que no pueda que se sienta como frustrada, que no le lleguen balones, alejarla un poco de nuestra área y que vaya a recoger los balones lo más atrás posible”, sentenció.

