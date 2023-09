Ángel Villacampa tras el Clásico: "Hay que tener más respeto"

Este domingo, después de la goleada de América a Chivas en el Estadio Azteca, las dirigidas por Ángel Villacampa le repitieron la dosis al Rebaño Sagrado y se llevaron el Clásico en la Liga MX Femenil.

Tras el encuentro, donde América remontó en los últimos 15 minutos de partido, Villacampa pidió más respeto a quienes aseguran que Chivas, tanto femenil como varonil, es más local en la cancha del Estadio Azteca que los propios equipos azulcremas.

"Esta semana no me gustaron algunas cosas, yo creo que la soberbia se paga, hay que tener más respeto, hay que ser más consecuente con lo que se dice. Hablar toda la semana y decir que son el mejor equipo de México, que si es nuestra casa, no me habían gustado estas actitudes porque yo pienso que hay que tener más respeto.

Lo más importante, y lo tengo que decir, es que el equipo han estado muy conscientes de toda la situación del partido, que estos partidos se pueden dar", comentó.

Con el resultado de este domingo América permanece en la segunda posición de la tabla general, un punto por detrás de Las Amazonas, mientras que Chivas sigue seis puntos por detrás de las azulcremas en la tercera posición.

Ángel Villacampa también confirmó que Kiana Palacios, jugadora azulcrema, apunta a ser baja de la convocatoria de la Selección Mexicana debido a una fisura en la rodilla derecha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA REMONTÓ Y TAMBIÉN VENCIÓ A CHIVAS EN EL CLÁSICO FEMENIL