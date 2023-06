Ángel Villacampa tras triunfo ante Pachuca: 'Todavía no hemos ganado nada'

Ángel Villacampa, técnico del América Femenil, fue mesurado tras la victoria 1-2 parcial en la serie de la Final ante el Pachuca, pues dijo que su equipo todavía no ha conseguido nada, además, reveló que las claves para lograr el título es trabajar más en lo mental.

"No, no, para nada. Y esto lo llevo repitiendo en toda la eliminatoria, quien crea que tenemos algo se está equivocando porque no tenemos absolutamente nada. Si nos vamos a la historia nuestra, del América Femenil, es la primera vez que vamos a cerrar en casa, la primera vez que terminamos tercero, la primera vez de muchas cosas, estas jugadoras se tienen que acostumbrar a vivir estos momentos y a estas experiencias para poder dominarlas o gestionarlas mejor”, declaró Villacampa en conferencia de prensa.

"Hay que recuperar muy bien el equipo porque no tenemos nada, ahora llegaremos el lunes y el lunes esa sí que va a ser la Final de las Finales y hay que recuperarse muy bien, no solamente el nivel físico, sino a nivel mental”, agregó.

Respecto al juego de Ida, el técnico español señaló que fue como una montaña rusa; sin embargo, destacó la capacidad de su equipo para reaccionar tras la anotación tempranera de las Tuzas.

"La verdad que ha sido un poco una montaña rusa este partido, viendo el ambiente, analizando al Pachuca; el Pachuca ha sido capaz de eliminar a Chivas y a Monterrey, pero dice mucho de Pachuca que ha ido consiguiendo esas eliminatorias. Sabíamos que había una alta probabilidad de recibir un gol y lo único que nos preocupaba era cómo íbamos a reaccionar con ese gol que íbamos a encajar”, sentenció.

