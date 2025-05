Antonio Contreras: “Estamos a un partido de la final y vamos a buscar ganar como sea”

Después de dejar pasar la victoria en casa en la ida de la Semifinal, el director técnico de Chivas Femenil, Antonio Contreras, aseguró que esperan ir a la Ciudad de México a ganar el encuentro, sin importar las formas.

“Ahora estoy a un paso de la final, es ganar un partido como sea, pero ganar un partido y ver la cara de los mexicanos felices y sería el más feliz del mundo. Tocará seguir trabajando. Este equipo puede cometer errores porque el fútbol es acierto y error”, señaló.

De igual manera, descartó hablar del arbitraje del encuentro de esta noche ante América, luego de que hubo errores que pudieron cambiar el rumbo del partido y la serie.

“Yo sé que me aprecian como entrenador y persona. No quiero contestar esa pregunta porque no la voy a contestar. No por faltar el respeto. Que cada quien mire y analice, también del partido de Pumas”, señaló.

Al final, puntualizó que lo único que vale es conseguir el resultado, luego de que regresaran a la capital rojiblanca.

“Al descanso íbamos perdiendo 1-0 y comentamos que podíamos meter uno y después el segundo, ahí fue. La siguiente reacción es que mis jugadoras tienen música a tope. Mis jugadoras están con ganas tremendas de ir a la capital rojiblanca, el otro día lo demostraron. A ganar a casa de Pumas y ganamos. El domingo iremos a ganar. Lo bonito es que solo nos vale ganar y solo nos vale ganar. Vamos a demostrar porque este equipo es más equipo que nunca”, concluyó.

