Antonio Contreras tras polémica en el Chivas vs Pumas Femenil: “El árbitro me pidió disculpas”

La polémica nuevamente apareció en la Liga MX Femenil, esta vez llegó en la Ida de los Cuartos de Final entre Chivas y Pumas; el árbitro, Carlos Iván Trejo Saldívar, fue señalado por el DT rojiblanco tras la anulación del tercer tanto tapatío.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Antonio Contreras l CRÉDITO:IMAGO7

Antonio Contreras no se fue contento del primer episodio del duelo pese a lograr la ventaja de 2-0 para la Vuelta en la Ciudad de México, el técnico habló sobre el gol que no fue validado.

“Él (árbitro) no se acerca a mí, yo me acerco a él. Están los videos. Desde el máximo respeto le pregunto ‘¿Oye, qué has visto?’. Me responde con el gesto y me dice: ‘Discúlpame, me he equivocado'”, resaltó tras el partido en el Akron.

Árbitro en el Chivas vs Pumas l CRÉDITO:IMAGO7

Contreras pidió difusión

El DT de Chivas pidió en conferencia de prensa que esa situación no debe pasar desapercibida y pidió que se difundiera en los medios de comunicación para defender la integridad del futbol femenino en México.

“Todo lo hemos visto. Y si están de acuerdo, háganlo público. No para atacar a nadie, sino para defender la Liga. Si creen que deben hacerlo, adelante”, sostuvo Contreras.

Cuartos de Final de Liga MX Femenil l CRÉDITO:IMAGO7

¿Qué sucedió en el gol invalidado?

Toda la polémica surgió luego de que no se decretara un gol de Adriana Iturbide, tras un disparo desde fuera del área de Montserrat Hernández que ‘Boyi’ recogió en el rebote para marcar el tercero, que para el entrenador era más que válido; sin embargo, no procedió pese a la revisión del VAR.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI Y SU GESTO DESAFIANTE AL VER EL JERSEY DE CRISTIANO RONALDO TRAS DERROTA DEL INTER MIAMI