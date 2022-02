Casandra Montero busca un lugar en la Selección Mexicana: 'Hay que trabajar para que nos volteen a ver'

Casandra Montero dijo que en Chivas no hay exceso de confianza por enfrentar a Santos Laguna, que se encuentra en los últimos lugares de la tabla general del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

La mediocampista del Rebaño Sagrado espera un partido sumamente complicado, no por nada a sus rivales les dicen las Guerreras.

“Nosotras vemos con respeto a todos los equipos. No hay exceso de confianza, siempre se juega a tope. Es un rival que debemos de respetar. No daremos ningún balón por perdido. Su apodo lo tienen bien claro”, mencionó.

“No hay que salir con ese nivel de adrenalina tan bajo. Desde que inicie el partido hay que salir con la intensidad a tope. La verdad que medirte contra un equipo como este es muy motivante. No va a ser un rival fácil”, agregó.

En lo personal, se siente bastante bien, aunque cree que todavía no alcanza su mejor nivel, pero está muy cerca: “Me ha faltado todavía ese extra. Yo sé que puedo dar un poco más. Estoy agradecida con los entrenadores que he tenido, me han dado la confianza y yo apoyaré desde donde me toque estar”, explicó.

“El ritmo es diferente. Yo quiero agradecer a mis compañeras porque han exigido cada vez más de mí. Me he ganado un lugar y no fue nada fácil. La constancia y el trabajo es lo que te da para seguir dentro del cuadro titular”, añadió.

Casandra Montero trabaja todos los días para mantenerse en el 11 titular de Chivas y para que Mónica Vergara la convoque a la Selección Mexicana.

“Siempre me ha gustado ser una jugadora que transparente en todos los aspectos, me gusta ayudar a las más chicas. No solamente en el futbol. Si soy transparente en la vida, se me va a regresar”, comentó.

“Yo creo que como jugadora tenemos que respetar la decisión que tome la directora técnica. Ahora las compañeras seleccionadas también han tenido una trayectoria y por algo están ahí. Solo queda apoyarlas. Hay que seguir trabajando para que nos volteen a ver”, finalizó.

