Charlyn Corral, clave en el fichaje de Jennifer Hermoso con las Tuzas

Tatiana Briseño, gerente deportiva del Pachuca Femenil, reveló los detalles de la llegada del 'fichaje bomba' de las Tuzas, la española Jennifer Hermoso al club de cara al Apertura 2022.

"La realidad es que contactamos a Edgar, el agente de Jenni, buscando nombres para algunas posiciones que nos hacían falta por acá. Sabíamos que él tiene jugadoras de muy alto nivel en el tema de España, en el tema de Chile, y pues bueno hablamos con él, nos dio como el catálogo de las jugadoras que están disponibles y pues nos dijo: ‘Tengo una bomba que termina contrato justo para la fecha que nos están diciendo’”.

La jugadora del Barcelona sonaba fuerte para firmar con América pero al parecer el proyecto no le gustó y Pachuca movió sus cartas para convencerla.

"Entonces ya nos dijo que se trataba de Jenni y pues la verdad es que ella está abierta a escuchar ofertas y la realidad es que yo me siento muy afortunada de estar en una institución como Pachuca que siempre apuesta por el futbol femenil, porque cuando puso Edgar la opción sobre la mesa, no fue algo descabellado. No fue algo que dijéramos definitivamente no está en el papel o no está en nuestras opciones buscarlo. Entonces prácticamente fue platicar con ella, con el agente, platicarle mucho sobre el proyecto femenil y tratar de hacer una labor de convencimiento para que ella tomara a Pachuca como opción".

Que ganas e ilusión de empezar esta nueva etapa!

Briseño confesó que Charlyn Corral fue parte fundamental de la negociación ya que estuvo despejando las dudas de la española con respecto a la institución y el ambiente en el equipo.

"La verdad es que Charlyn fue mucho cómplice en el tema de lograr el fichaje de Jennifer, pues platicaba mucho con Jenni, le comentaba que aquí a las jugadoras no les hace falta nada, que están contentas, que tienen un espacio seguro, que tienen un espacio sano y justamente eso fue lo que la convenció".

Tatiana resaltó el pabellón exclusivo con el que cuentan las Tuzas y aseguró que la liga mexicana se vende por sí sola gracias a su nivel e infraestructura.

"La verdad es que me da mucho gusto decirlo, no es difícil vender la Liga Mexicana porque a comparación de otras ligas a nivel internacional pues la infraestructura con la que contamos aquí es muy buena y es algo que profesional, Pachuca es el único equipo en América Latina que tiene un pabellón femenil exclusivo, es una gran herramienta para las jugadoras".

