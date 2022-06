Ángel Villacampa sobre dirigir al América Femenil: "No podíamos decir que no"

En su presentación como técnico de América Femenil, Ángel Villacampa señaló que para él representa un reto estar en el banquillo azulcrema, por lo que no considera que haya retrocedido en su carrera como entrenador al llegar a la Liga MX Femenil.

“Pertenecer a América es un reto que cualquiera quiere enfrentar. No podíamos decir que no, cuando estás a cierto nivel, no es que quiera bajar, me propuse ser el mejor entrenador del futbol femenino, América forma parte de este trayecto”, declaró en conferencia de prensa.

“En el primer Dia estaban muy nerviosas, todo mundo quiere hacer muchos cambios, nos vamos conociendo mucho mejor, nos vamos a encontrar más cómodos, la fortaleza es la plantilla que vamos a tener, que tengamos todas un objetivo en común. Que todo mundo focalicemos y nadie se salga de sus objetivos comunes”

Asimismo, Villacampa aseguró que la principal fortaleza que ha encontrado en su nuevo equipo es la plantilla con la que cuenta, por lo que espera que todas sus jugadoras tengan los mismos objetivos.

