Chivas Femenil: Chore Mejía reveló cuáles son sus objetivos con el equipo

El entrenador de Chivas Femenil, Edgar Mejía, detalló los puntos que trabajará al frente de la escuadra rojiblanca, en donde destacó que el ser tomado en cuenta por su corto recorrido en el banquillo fue algo que lo motivó a aceptar el proyecto encabezado por Nelly Simón.

"De entrada, cuando recibo la invitación no dudé. Aunque estaba dentro de la institución me ilusionó el hecho de que me tomen en cuenta, que crean en mi. Es difícil que confíen en alguien joven.

"El ir a una Primera División me jala mucho el hecho, la adrenalina, ya que no solo es formar, sino dar resultados como entrenador", explicó en conferencia.

El ‘Chore’ también priorizó el seguir generando nuevas jugadoras desde el equipo piloto que tiene la estructura deportiva femenil, para ser un club formador y no comprador.

"Dentro de mis metas está el que sigan saliendo jugadoras importantes del equipo piloto y que Chivas no tenga que comprar una jugadora fuera", detalló.

Si bien el triunfo en su debut frente a Ciudad Juárez generó halagos a su trabajo, Mejía aseguró que no lo es todo y que deben seguir mejorando, además de que sus jugadoras deben entender la filosofía chiva.

"Lo principal que debe de haber en un equipo de Chivas es la garra y defender el escudo. El amor propio, hoy en día se tiene que rescatar. Siendo Chivas eso no es negociable", concluyó.

