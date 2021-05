Chivas Femenil: Jaramillo pidió más compromiso de otros clubes con sus equipos femeniles

El futbol tapatío y regiomontano ha dominado la Liga Femenil durante los últimos meses; sin embargo, la mediocampista de Chivas, Carolina Jaramillo, considera que es necesario que los demás clubes se comprometan más, ya que ellas siempre buscan el triunfo sin importar el rival.

“Creo que viene siendo el trabajo. No me comprometo a decir que otro equipo no trabaje bien, simplemente el estar ahí en cada partido, así sea el equipo que sea, nosotros como Chivas no nos importa el rival, simplemente es ganar, jugar bien. Creo que un Tigres, un Monterrey o un Atlas, no les importa el rival, sino simplemente ganar.

“Creo que a los demás equipos les hace falta más compromiso, quiero pensar. No diría que somos las mejores de la Liga, sino que quiero pensar que hay que comprometerse más como en el equipo Femenil”, detalló la jugadora rojiblanca que inclusive militó en Tigres hace unos torneos.

Para Jaramillo es complicado elegir a un equipo como favorito en las Semifinales de Liga Femenil, ya que sabe que están las cuatro escuadras que mejor rendimiento tuvieron en toda la fase regular, por lo que confía en que la pasión les ayude a superar rivales para llegar al campeonato.

“Es un poco complicado elegir a un favorito, y más porque estamos los cuatro primeros. Para mí será clave el que salga con intensidad y se equivoque menos, porque sabemos que cualquier error se aprovechan bien.

“(Contra Tigres) íbamos 3-0 al descanso. Cualquier otro equipo hubiera bajado los brazos, nosotros lo hablamos, teníamos que pelear sí o sí, que la gente viera la actitud y la pasión con la que jugamos partido a partido. Eso es lo que nos ha dado para estar aquí cuando mucha gente no confiaba, la actitud y la pasión será la clave para primero estar en la Final”, concluyó la jugadora rojiblanca.

