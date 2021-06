Chivas Femenil: Rubí Soto vuelve al Rebaño tras su aventura europea

Rubí Soto está de regreso en la Liga Femenil MX después de un año exitoso en el futbol europeo en donde logró el ascenso con el Villarreal.

La jugadora de 25 años fue anunciada como la tercera incorporación de Chivas Femenil de cara al Apertura 2021.

Soto no pudo ocultar su alegría por volver al club de sus amores y declaró que buscará defender a muerte los colores del Rebaño.

Tu brillo siempre fue Rojiblanco ¡Bienvenida a casa, @RubiSoto25! pic.twitter.com/1pCw1te51D — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) June 17, 2021

“Es el equipo que amo. He defendido este escudo a muerte y no tenía otro club en mente, sólo quise regresar a Chivas. Moralmente me sentía comprometida de volver aquí y más que nada porque amo este escudo. De aquí salí y aquí me voy a retirar”, declaró Soto en su presetación con los rojiblancos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: TOP 5 DE FICHAJES A SEGUIR EN EL APERTURA 2021