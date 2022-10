Chivas: "Las Minervas" con la oportunidad de sellar su pase a Semifinales

Chivas femenil busca amarrar su pasé a la semifinal de la Liga MX ante Cruz Azul en el Estadio Akron. Sin lugar a dudas Alicia Cervantes será un elemento clave después de que regresará conectada con el gol en el momento más importante del torneo.

El Rebaño llega a este encuentro después de vencer 1-0 a Cruz Azul con anotación de Alicia Cervantes desde los 11 pasos. Este tanto confirmó el buen estado con el que regresó la goleador histórica Rojiblanca para esta fase final del campeonato del Circuito Rosa.

Recordemos que Licha sufrió un esguince de rodilla el pasado 5 de septiembre en el duelo amistoso entre el Tricolor y el Ángel City. Esta lesión provocó que Cervantes tuviera que ausentarse de los dueños ante Puebla, Tigres, Pumas, León y América. Esta ausencia provocó que la seleccionada mexicana tuviera su peor torneo en cuanto a goles con el conjunto Tapatío, ya que cerró este Apertura 2022 con siete dianas (su peor torneo había sido el Apertura 2020 con 12 goles).

Finalmente, la delantera mexicana regresó para la jornada 16 ante Rayadas donde jugó 45 minutos, pero para la última fecha ante la Máquina regresó su olfato goleador y marcó un doblete para ayudar al equipo a asegurar el liderato con 43 puntos.

En caso de conseguir el pase a las semifinales de este Apertura 2022, Guadalajara estará un paso más cerca de obtener su primer bicampeonato en esta categoría. Con respecto a que si esto genera presión en el equipo, Juan Alfaro señaló lo siguiente: “El equipo no está presionado para nada, no tenemos ninguna presión por quedar campeonas. Obviamente, sí tenemos la intención de seguir avanzando y estamos llevando los partidos paso a paso, no podemos pensar en más que en el siguiente partido. Sabemos que no va a ser fácil, Cruz Azul tiene poco qué perder y si hacen una apuesta atrevida, les puede salir”

