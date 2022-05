Chivas vs Pachuca:¿Qué jugadores siguen tras la Final del A2017?

Chivas y Pachuca se enfrentarán por el título del Grita México Clausura 22 de la Liga MX Femenil, trayendo recuerdos de la primera Final de esta categoría en el Apertura 2017.

Han pasado casi cinco años desde que Guadalajara se alzó con el primer trofeo de la Liga Femenil al vencer 3-2 a las Tuzas. Al igual que en aquella ocasión, el partido de Ida será en viernes en el Estadio Hidalgo, mientras que la Vuelta se jugará el lunes en el Estadio Akron.

Después de 10 torneos, solo hay nueve jugadoras entre ambos equipos que se mantienen en el plantel de aquella Final del 2017. Comenzando con las rojiblancas, está Blanca Félix, quien desde ese primer trofeo ha participado en 128 partidos.

Por su parte, Susan Bejarano se ha mantenido en la pelea por ser titular con 84 partidos disputados (70 como titular) y tres anotaciones. Posteriormente, Victoria Acevedo ha sido un revulsivo constante en Guadalajara con 63 apariciones, pero solo 22 desde el primer minuto.

La penúltima en esta lista es Anette Vázquez, que desde su participación con la Selección Mexicana Sub 17 y Sub 20 ha conseguido la regularidad en Chivas con 93 partidos disputados y ocho goles. Finalmente, Lia Romero es la única de que no vio acción en esta Final.

Por parte de las Tuzas, encontramos a Mónica Ocampo que colaboró con el segundo gol en la Final de Ida. Otro de los nombres que aparece en esta lista es Lizbeth Ángeles, quien también aportó con un tanto en la Ida.

Posteriormente encontramos a Karla Nieto, que es pieza inamovible en el medio campo con 136 juegos como titular. Por su parte, Viridiana Salazar se convirtió en goleadora histórica de la institución con 78 dianas. Finalmente, Karen Gómez es la otra jugadora que permanece, aunque no vio minutos en dicha final.

