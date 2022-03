Cruz Azul Femenil: Dalia Molina, de ser discriminada de niña a goleadora de La Máquina

Desafortunadamente no todo ha sido miel sobre hojuelas para Dalia Molina, quien desde muy pequeña batalló para que pudiera jugar en un equipo de futbol y que ahora destaca como una de las goleadoras de Cruz Azul.

"Yo empecé a jugar (futbol) a los seis años, pero justo a esa edad en Morelia, que era donde yo vivía en ese entonces en dos equipos no me aceptaban por ser niña", comentó la jugadora celeste en entrevista con RÉCORD.

"Esa era la única excusa 'no tenemos niñas aquí, no hay equipo de niñas y con los niños, pues no puede jugar'. Sí me costó bastante trabajo, pero creo que quien la sufrió más fue mi mamá al tener que escuchar que la gente me dijera que no, tener que escuchar esas excusas y ella intentar hacerme ver como que no era así", agregó.

Y es que por el gusto de querer involucrarse en dicho deporte, la joven de 22 años también sufrió discriminación en la escuela donde estudiaba, ya que la atacante prefería jugar futbol con sus compañeros que pasar tiempo con sus amigas.

"Sí, siempre lo ha habido (discriminación). En la primaria siempre me pasó eso que jugaba con los niños y siempre estaban los profesores que me decían que no, que tenía que irme y jugar con las niñas. Entonces no me dejaban jugar o me decían que tenía que ir a buscar amigas y hacer lo que hacían las niñas", indicó.

Siempre teniendo el apoyo de su madre, Dalia Molina tuvo la oportunidad de que los profesores le autorizarán jugar junto a los niños con algunas restricciones.

"Mi mamá se metió en ese aspecto y fue que en la escuela 'me permitieron' poder jugar con los niños en los recreos. En ese, sentido podía jugar cuando tenía pants y cuando tenía falda no, tenía que irme con las niñas a buscar amigas. Yo veo que todo eso ha ido cambiando y creo que a la gran mayoría de nosotras (futbolistas) nos llegó a pasar en algún punto que nos dijeran que no, que nos hicieran a un lado solo por ser mujeres", concluyó.

