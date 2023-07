Deneva Cagigas anuncia su retiro como jugadora profesional tras salir de Pumas Femenil

Deneva Cagigas anunció con un video publicado en su cuenta de Instagram que tomó la decisión de retirarse del futbol profesional. De esta forma, puso punto final a su trayectoria en la Liga MX Femenil, donde únicamente defendió los colores de Pumas por cinco años.

La exdefensora central posteó un vídeo en el que recopila varios momentos que vivió a lo largo de su carrera y los fue acompañando con el siguiente mensaje: "Querido futbol. Es muy difícil imaginar mi vida sin ti, he crecido de tu mano, me has enseñado incontables lecciones a lo largo de 20 años, entre ellas, a ser valiente y enfrentar lo que venga, a tomar decisiones de manera inteligente, a no bajar los brazos, sobre todo a no abandonar, a medir los tiempos y los ciclos, por eso hoy me cuesta tanto decirte que me retiro de las canchas".

De esta forma, Cagigas se despidió de los terrenos de juego después de haber consumado 5 años de trayectoria como profesional vistiendo la camiseta del conjunto del Pedregal. Durante este tiempo participó en 159 compromisos (13 mil 552 minutos), de los cuales fue titular en 153 y logró mandar la esférica al fondo de la red en seis ocasiones.

Cabe destacar que la defensora central separó su camino de Pumas el pasado 2 de junio cuando la institución felina anunció de manera oficial su salida del equipo, del cual formaba parte desde el torneo piloto de la Copa Liga MX Femenil en 2017 cuando las universitarias disputaron sus primeros tres partidos de su historia contra Tigres (victoria por 4-1), América (derrota por 5-1) y contra Rayadas (derrota por 2-4).

