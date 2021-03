DT de Cruz Azul Femenil sobre repunte del equipo: 'Ahora no sentimos en casa'

Cruz Azul femenil atraviesa por el mejor momento desde su fundación, con Roberto Pérez a la cabeza del equipo, quien hoy tiene al equipo en sexto lugar y con posibilidades de calificar a su primera Liguilla. Sin embargo, el timonel cementero reveló que el secreto del repunte cruzazulino radica en la importancia que les ha dado la institución, que ha hecho sentir a sus jugadoras en casa.

"Así es, estamos donde es nuestra casa. El cambio de sede de una semana a otra no fue cómodo, pero hemos disfrutado de muchas cosas que no teníamos como el staff médico que nos ayuda a recuperar a las jugadoras, la convivencia con el primer equipo, somos como hermanos todos, de repente viene Chuy Corona se acerca a las porteras y les de consejos, ellas ven los entrenamientos del primero equipo, y todo eso ayuda a su crecimiento", dijo Roberto Pérez a RÉCORD.

La Máquina femenil recibirá este jueves a Mazatlán, en un partido que es clave para mantenerse en puestos de Liguilla, por lo que el timonel le ha hecho saber a sus jugadoras que todavía no han logrado nada.

"Había que cambiar cosas, la idea de juego y la disciplina, teníamos claro la idea de lo que queríamos hacer, sabíamos que la historia no nos ayudaba pero creo que fue convencer a la jóvenes de la institución a la que representan, no es grato que pasen los torneos y no califiquemos, tomamos el reto así, paso a paso. El reto es conseguir la calificación, estamos en zona, pero no es definitivo, mañana hay que sacar el resultado, conscientes de que la hemos ganado nada", señaló.

Por último, señaló que esto es sólo el comienzo de una nueva era en Cruz Azul femenil, que espera pelear por títulos próximamente.

"Que sea la punta de lanza, hemos hablado con la directiva nueva para mantener una base, tener equipos menores femeniles, así que estamos intentando cambiar la historia del futbol femenil de Cruz Azul", apuntó.

