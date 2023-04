DT de Pumas Femenil tras empate ante Rayadas: 'Se fueron vivas, pudimos ganar'

Jonathan Lazcano señaló después del empate a dos contra Monterrey que este ha sido uno de los mejores partidos que ha dado su equipo en lo que va del torneo, e incluso puede servirles como impulso para llegar mejor preparadas para el compromiso que tendrán contra América dentro de dos semanas debido a la Fecha FIFA.

"Me voy con sensaciones positivas en cuanto a la garra, el plan de juego, hoy no hicimos otra cosa que no fuera lo que platicamos en la semana. Otro empate sí, pero más allá del resultado, lo que quedan son las formas y para mí hoy se fueron vivas, al final tuvimos dos o tres para ganar", comentó el entrenador mexicano.

Después de este resultado, Lazcano señaló que a partir del lunes regresarán a los entrenamientos y posteriormente tendrán algunos días de descanso antes de comenzar a preparar el partido contra América: "Ahorita está para pensar en el siguiente partido, yo no me quiero adelantar para ir a liguilla, es algo que tenemos que visualizar, pero ahorita están para que lleguemos al lunes y entrenemos a tope, que descansemos en la fecha FIFA y después preparemos el juego contra América".

De cara a este Clásico Capitalino, el director técnico de las universitarias tiene claro que deben de practicar algunas cosas para conseguir un buen resultado y que siempre es bueno tener presión: "Viene América y habrá que practicar tal cual lo que vamos a manifestar el día del juego. La presión siempre va a estar, estamos en el más alto nivel y se entiende, sentir la presión siempre es bueno ya que eso significa que tienes expectativas altas".

