Eva Espejo: Denunció a Craig Harrington de agredir verbalmente a sus jugadoras

Eva Espejo, directora técnica de Rayadas en la Liga MX Femenil, acusó públicamente a Craig Harrington, estratega del América, de haber agredido verbalmente a las jugadoras del plantel regiomontano.

La entrenadora mexicana hizo publica la 'denuncia' tras la finalización del encuentro que sostuvieron ante las águilas en el Estadio Azteca, y espera que la Disciplinaria 'tome cartas en el asunto'.

"Pocas veces salgo a hablar de una situación que sucede en la cancha y hoy mi compañero entrenador cometió unas faltas. El entrenador del equipo contrario le faltó al respeto a mis jugadoras, nunca voy a permitir que se le ofenda a nadie bajo ninguna circunstancia", mencionó.

Sin embargo, no es la primera vez que algo así sucede con el entrenador inglés, ya que en el 2020 había sido señalado por supuesta conducta inadecuada; involucrado en polémicas de abuso de autoridad y agresiones verbales a exjugadoras de los equipos en los que dirigió durante su paso por Estados Unidos.

En su momento fue destituido de su cargo como entrenador del desaparecido Utah Royals de la NWSL de la Unión Americana en noviembre del mismo año.

Por otra parte, el auxiliar de las águilas, Hugo Ruiz, fue quien se presentó a la conferencia de prensa debido a que Craig fue expulsado al minuto 65.

"No sé, no escuché nada. Lo expulsaron y no sabría decirte nada de eso", indicó.

