Eva Espejo previo a la Final de Liga Femenil MX: 'No nos vamos a cuidar de Tigres'

En su primer torneo como entrenadora de las Rayadas, Eva Espejo logró llevarlas a una Final más y ahora tienen la posibilidad de conseguir otro título de la Liga MX, y lo hará peleando justamente con su rival ‘más odiado’: Tigres.

Y aunque Eva sabe lo que significa enfrentar a las felinas, advirtió que no le preocupa lo que haga su rival, pues lo importante es el desempeño de sus jugadores, con las que se ve levantando el trofeo.

“Saber claramente lo que es Rayadas, lo que quiere proponer, yo no me voy a cuidar de Tigres, simplemente es tener claro todo lo que hemos hecho esta temporada. Me veo con una estrella en el escudo y levantando la copa.

“Los Clásicos se ganan y nosotros tenemos que salir a ganar y enfrentar el partido como lo que es, una Final, además de un partido clásico importante para nosotros”, señaló Espejo, quien a pesar de estar consciente del equipo y entrenador (Roberto Medina) al que enfrentará, aseguró que no se siente presionada.

“No siento presión porque hemos cumplido los objetivos que nos trazamos esta temporada y estamos por conseguir el último que es el campeonato, hacia a tras no vale la pena voltear, la historia se ha escrito y eso refleja lo que el club ha perseguido por tanto tiempo. Nosotros queremos dejar huella, un legado y es en lo que nos enfocamos en esta Final.

“Respeto profundamente la trayectoria de Roberto, a todos nos ha inspirado desde muchos lugares porque sentaron bases importantes para que hoy estemos aquí”, dijo.

