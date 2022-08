Itzel González: 'En Europa aprendí a trabajar con intensidad, regresé con más ganas de crecer'

Itzel González reveló lo que fue su experiencia en el futbol de España con el Sevilla. Una de las principales diferencias que notó con el conjunto andaluz con respecto al futbol mexicano, es la intensidad con la que trabajan.

“Estando allá (Sevilla) la diferencia más grande que noté desde el día uno, fue la intensidad de trabajo, la manera en que se entrena con muchísima intensidad, la competencia interna era increíble, y trabajábamos todos los días a tope y es algo que me enseñó a mantener ese ritmo, a trabajar con esa intensidad, con el margen de error muchísimo menos de lo que había sido aquí y eso me hizo crecer muchísimo, lo disfruté, aprendí y regresé con muchísimas más ganas de seguir creciendo de cuando me fui”, señaló la portera en charla con RÉCORD.

González regresó a México con aprendizaje y madurez, y busca aportar lo aprendido al América, conjunto que tiene la exigencia torneo a torneo de pelear por el título de Liga.

“Primero que nada, siento que estando allá pude llegar a una madurez como jugadora, como persona, que me hacia un poco falta y regreso con la visión muy clara de lo que puedo llegar a hacer y eso es lo que trabajo todos los días estando aquí.

“Más que nada es aplicar todo lo que entreno con el día con día aquí en América, a como complementarlo con el equipo, como irme mejorando en aspectos técnicos tácticos y mentales. Eso me va a ser sumarle al equipo que es mi meta principal”, puntualizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ITZEL GONZÁLEZ SOBRE EL AMÉRICA: 'ESTOY EN EL LUGAR CORRECTO PARA SEGUIR CRECIENDO'