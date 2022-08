Itzel González: 'Mi experiencia en otros equipos me hizo aprender a vivir con presión'

A Itzel González no le asusta la presión que se vive día a día en el América, pues aseguró que como portera ha aprendido a convivir con ella desde los inicios de su carrera en Xolos de Tijuana.

"Yo lo que siempre he dicho es que como portera siempre tienes la exigencia al máximo, estando en Tijuana, los entrenadores de ahí me exigieron muchísimo, quizá no es un equipo que tiene tanta afición como el América, y gente que te mete tanta presión.

“Pero en el día a día, yo si lo viví así, con mucha presión siendo una referente del equipo sabiendo que tenía que mantener mi nivel todos los partidos porque el equipo lo necesitaba de mí. Mi experiencia ahí yo creo que me hizo aprender a vivir con esa presión y ahora que estoy aquí lo disfruto de una manera diferente”, declaró en charla con RÉCORD.

En Coapa, Renata Masciarelli y Renata Cota levantan la mano para pelear por el puesto bajo los tres palos; sin embargo, González señaló que no le incomoda la competencia interna, ya que considera que, ésta ayuda a que cada jugadora sume al equipo.

“La competencia es muy buena, la competencia siempre suma y te hace sacar una mejor versión, yo creo que para eso existe la competencia interna, para trabajar de una manera diferente y eso hace que todas las partes sume y crezcan y por es aparte se está manejando de muy buena manera la competencia”, agregó.

