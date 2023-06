Jennifer Hermoso previo a la Final ante América: "México es una liga exótica"

Jennifer Hermoso, delantera de Pachuca Femenil, no ocultó su emoción de poder disputar una Final en el Estadio Azteca, al cual considera uno de los más emblemáticos del mundo, pero aclaró que antes, se jugará en el Hidalgo, mismo que es la fortaleza de las Tuzas.

"He tenido la suerte de poder jugar en estadios muy muy bonitos, muy emblemáticos, creo que el Azteca es uno de ellos, uno de los mejores que hay en el mundo, y jugamos antes en el Hidalgo que para nosotras es una fortaleza y primero pasa porque América venga aquí, y aquí somos muy fuertes", indicó la española.

Asimismo, Hermoso confesó que para ella es nuevo el formato de jugar una Final a dos partidos; sin embargo, consideró que será especial para ella estar en su primera antesala por el título en su año debut en la también llamada ‘Liga Exótica’.

“Las Finales de dos partidos sí es algo diferente a todas las Finales que he jugado. Para mí es especial, mi primer año aquí, mi primera Final en una liga exótica, como la llamaron en aquel entonces y ahora sigo invitando a todo el mundo que sea consciente de lo que México está haciendo y que jugar una Final en el Hidalgo y en el Azteca es algo que pocas jugadoras pueden vivir y yo tengo la suerte de poder estar aquí”, comentó.

En la Final, Hermoso se reencontrará con una vieja conocida, su compatriota Andrea Pereira, defensa del América con quien compartió vestidor varios años en el Barcelona y la Selección de España, por lo que aseguró conocerla bien y espera que la jugadora azulcrema no salga en su mejor versión.

“Hemos jugado muchas Finales juntas, hemos ganado muchas Finales juntas, y por cosas de la vida, mañana (hoy) vamos a estar jugando la Final de México, eso hace unos años era impensable. Tanto ella como yo estamos disfrutando esta experiencia y estamos conscientes que yo le conozco mucho a ella y ella me conoce mucho a mí”, reveló.

“Espero que Pereira no saqué nada de lo que sabe por qué sabe jugar al futbol, para mí es una de las mejores defensas que he tenido y he podido compartir con ella muchos años, y espero que no tenga sus días y que Pachuca sea Campeón”, sentenció.

