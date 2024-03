Jugadora de Xolos Femenil explota contra el arbitraje: "Estoy frustrada en como nos tratan"

La defensa central de Xolos Femenil, Mónica Alvarado, se vio envuelta en una situación controvertida durante el partido contra Pumas, que terminó en un empate 3-3. Alvarado sufrió un codazo, pero lo sorprendente fue que terminó por ser amonestada por reclamar al árbitro, Jesús Enrique Herrera Armenta, sobre la falta sufrida.

En sus redes sociales, Alvarado expresó su indignación por lo ocurrido, afirmando: "Después del codazo le mostré al árbitro mi cara y en vez de protegerme me sacó una tarjeta amarilla. Algo tiene que cambiar. Los árbitros están ahí para protegernos y no me sentí protegida ayer".

La futbolista compartió un video de la jugada y mostró las consecuencias físicas del incidente, destacando una hinchazón considerable alrededor de su ojo.

El momento de tensión ocurrió al minuto 44 del partido, cuando Alvarado recibió el golpe y, al reclamar al árbitro por no sancionar la falta, recibió la tarjeta amarilla.

Alvarado también expresó su frustración general hacia el arbitraje en la Liga MX Femenil: "Como jugadora y persona, estoy frustrada en cómo nos tratan los árbitros en esta Liga. Me siento completamente invisible, no escuchada y estoy cansada".

La jugadora de Xolos Femenil manifestó su agotamiento por tener que permanecer callada ante situaciones injustas y se sintió nuevamente irrespetada como persona, instando a un cambio en la forma en que se manejan estos casos en el fútbol femenino.

