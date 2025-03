Jugadoras de Xolos Femenil denuncian maltrato a sus instalaciones por parte de Atlas

La disparidad entre el futbol varonil y femenil, sigue muy marcada, especialmente en el trato a las jugadoras. Desde dirigentes, que no les gusta -o no quieren- invertir en mejorar las condiciones para las futbolistas, hasta varios personajes más que no respetan a las jugadoras.

Lamentablemente, un triste caso, fue el que mencionaron y manifestaron las futbolistas de Tijuana Femenil. Las jugadoras del equipo fronterizo puntualizaron en sus redes sociales, el cómo se encontraban sus instalaciones.

El vestidor de visita en el Estadio Caliente, le pertenece a las jugadoras de Xolos, por lo cual, está decorado con cada una de las fotos de las futbolistas. El día de ayer, el equipo varonil de Tijuana enfrentó a Atlas; los Rojinegros usaron el vestidor visitante y se encargaron de destruirlo.

Aún se desconoce si los responsables fueron los jugadores, cuerpo técnico o algún directivo, sin embargo, la frustración de las jugadoras se hizo latente en redes sociales por donde denunciaron los actos.

“Todos saben que el vestidor es de la Femenil”

Las jugadoras se pronunciaron, una de las más críticas fue la mediocampista, Inglis Hernandez. La jugadora de Tijuana también fue la primera en denunciar lo sucedido en el vestidor.

“Todos los equipos que vienen a jugar acá saben que el vestidor que les prestan es de la femenil. Entonces, ¿Por qué Atlas varonil se sintió con el derecho de quitar nuestras fotos de nuestro vestidor cuando ellos solo son visitantes?”, escribió la jugadora en sus redes sociales.

