Katty Martínez al recibir el trofeo de MVP de la Final de Ida: 'Quiero el de campeón'

Luego de la victoria ante Tuzos Femenil, Katty Martínez fue elegida la Mejor Jugadora del Partido por haber anotado el gol de la victoria del América Femenil, por lo que recibió un trofeo de reconocimiento; sin embargo aseguró que ella quiere el de campeón.

"Gracias pero este no es el que quiero (el trofeo de Jugadora del Partido), el que quiero es el otro, así que nos vemos (afición) en el Azteca todos el lunes... Este no me importa si no ganamos el otro", expresó Katty Martínez al término del encuentro.

Al ser preguntada sobre la falta de actividad en los partidos anteriores en Liguilla, Katty respondió que se siente 'agradecida y bendecida' por Dios y por sus compañeras.

CLARO MENSAJE DE KATTYKILLER Katty Martínez se llevó el trofeo del partido, pero fue contundente al decir que el trofeo que le importa es el que se disputará el lunes en el Azteca. #FinalFemenilxFSMX pic.twitter.com/9aHWbesuIH — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) June 3, 2023

Por último, Katty puntualizó que lo que necesitan para ganar el lunes en la cancha del Estadio Azteca el segundo título de Liga MX Femenil para el América es confiar en ellas mismas, ya que, según la delantera, el 'fútbol lo tienen'.

