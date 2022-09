Katty Martínez sobre ganarse un lugar en América Femenil: "Es como los juegos del hambre"

Es bien sabido que jugar en el América no es fácil, a veces el cartel cuando se llega como refuerzo no te garantiza llegar a ser titular en las Águilas. Eso lo sabe bien Katty Martínez, pues aunque viene de Tigres Femenil, sabe que jugar en el 14 de Ángel Villacampa no es sencillo.

“Me encanta que ahora vean a la liga mexicana y ahora quieran venir y ser parte de. La competencia interna siempre va a sumar. Estamos haciendo que más gente voltee a ver el futbol femenil”.

Además, destacó que ganarse un lugar en el cuadro titular de las azulcremas es como una famosa saga de libros y por lo difícil que es confirmó que las Águilas tiene mejor plantel que las felinas, su exequipo.

¿América Femenil tiene el mejor plantel en Liga MX Femenil? En vivo por TUDN pic.twitter.com/4vRvypk3P7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 2, 2022

“Creo que es como los Juegos del Hambre, eso es lo que hace que el equipo crezca. Hoy por hoy el América tiene mejor plantel que Tigres.

