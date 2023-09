Kenti Robles sobre venir a México como jugadora del Real Madrid: 'Es un sueño'

Viviendo un sueño. Kenti Robles no oculto la inmensa felicidad que siente por poder estar jugando en el territorio mexicano con el Real Madrid, ya que así el resto de sus compañeras pueden observar el México que ella tanto ama.

"Es un sueño del que no quiero que me despierten de estar en México con Real Madrid, me levanto y me acuesto queriendo que no se acabe el día, me gusta mucho estar aquí y que mis compañeras vean el México que tanto amo y espero que en futuro se repita y si no, me llevo el gran recuerdo de estar en México con el Real Madrid", comentó Robles.

Dentro de ese amor que le tiene la seleccionada mexicana, su país, está el crecimiento que ha tenido el futbol femenil en este: "Ha crecido rápido, yo debuté con la Selección en 2010 con la Sub 20 y después la Mayor y ahora los resultados son increíbles, han crecido mucho, en el Mundial había gentes de todos los países para ver los partidos y eso es un reflejo de que la sociedad demanda ver a las mujeres y cuando tienes visibilidad la gente se engancha", aseveró.

Finalmente, la defensora del conjunto merengue habló sobre la posibilidad de que en un futuro forme parte de un equipo de la Liga MX Femenil: "Siempre lo he dicho, quiero ir a la liga de México, quiero vivir esta experiencia. Tengo a Villacampa y Kaci aquí en el América, pero ahora estoy supercentrada en el Madrid. En un futuro por supuesto vendré aquí y con mi familia decidiremos cuál es el mejor equipo para venir".

Cabe destacar que uno de sus posibles equipos interesados en sumar a Kenti Robles es el América, ya que tiempo atrás Ángel Villacampa destacó que le gustaría contar con ella. Esto podría llegar a ser posible debido a la relación que tienen ambos: "Villacampa es un grandísimo entrenador. Fue quien me dio la oportunidad y creyó en mí. Gracias a él di el salto a la Primera División de España", destacó Robles.

