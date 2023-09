Kenti Robles tras volver a jugar en México: 'Regresé como capitana del Real Madrid'

Regresó como capitana merengue. Después de varios años fuera de México, Kenti Robles regresó a su tierra consagrada al portar el gafete de capitana del Real Madrid.

La historia del futbol femenil mexicano tiene un lugar muy especial para Kenti Robles ya que ella salió del territorio azteca rumbo España para poder cumplir su sueño de ser jugadora profesional. Ahora después de muchos años regresó consagrada como la capitana del Madrid.

"Me fui con ocho años y vuelvo como capitana del Real Madrid. En unos años, cuando vea esto, diré: 'estuve aquí como capitana y sobre todo, mexicana. Quiero dejar bien claro, que una mexicana es capitana del Real Madrid, y es un orgullo", comentó Robles.

Durante estos años en los que Kenti se ha formado como jugadora profesional ha visto como el fútbol femenino ha ido evolucionando, ya que ella recuerda en un inicio como entrenaban en tierra y no tenían buenos horarios: "Venimos de muchos años atras, empezamos con tierra, me acuerdo que las conferencias de prensa no venía casi nadie, entrenábamos a las 9 de la noche".

"El futbol femenino ha crecido muchísimo, pero siempre les digo que las futuras generaciones tengan los pies en la tierra, que no pierdan esa cercanía, lo que nos va diferenciar es ser conscientes que solo somos jugadoras de futbol, y que así como el utilero cumple su función, todos formamos parte de un engranaje para seguir creciendo en el campo", agregó la seleccionada tricolor.

