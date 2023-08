Liga MX Femenil: América buscará mantener su invicto cuando visite a Atlas

Si América Femenil desea mantenerse en la cima de la tabla en este Apertura 2023, tendrá que vencer al Atlas en su casa el próximo lunes y así continuar el paso perfecto en este arranque de temporada.

Hasta el momento, las actuales monarcas de la Liga MX Femenil marchan invictas en el torneo con cuatro victorias en sus primeras cuatro jornadas. Actualmente, las azulcremas tienen 12 puntos y en caso de derrotar a las rojinegras llegarían a 15, por lo que se alejarían dos unidades de diferencia del segundo lugar que son Tigres UANL y Rayadas de Monterrey.

Las azulcremas no tendrán equipo completo para enfrentar a las tapatías, pues la defensa Mónica Rodríguez y su nuevo refuerzo, la mediocampista Mía Zuazua no serán consideradas para jugar debido a que ambas se siguen recuperando de sus respectivas lesiones.

Mientras que Aurelie Kaci y Destinee Manzo tampoco entraron en la convocatoria de Ángel Villacampa, pues ambas jugadoras no han podido entrenar a la par de sus compañeras, claro síntoma de que no han superado sus molestias, y con el fin de arriesgarlas el técnico español a decido no echar mano de ellas todavía.

Partido Atlas vs América Hora 21:06 hrs Estadio Estadio Jalisco Árbitro Orlando Delgadillo Transmisión Fox Sports

