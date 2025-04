Liga MX Femenil: América pide a afición que no "les abandonen" para Semifinal ante Chivas

Karen Luna habló en conferencia de prensa de cara al Clásico de México en la Liga MX Femenil, dejando en claro que esperan el apoyo de la afición en todo momento. “La que quiere estar estará en una pierna. Lo hemos dicho en las charlas".

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

"Eso motiva a dar más. Que estén las que no pueden. Vamos a dar todo. Lo hace más pasional y va de la mano con la sinergia de la afición. Se ve en los números", declaró la mediocampista de América.

"Pedirles que vengan el domingo. Cuando están y llenan la grada es especial. No hay que pedir porque es un clásico. Confío en que van a estar ahí. No vamos a dejar que sea la capital rojiblanca. Vamos a salir a ganar” compartió.

Karen Luna pidió el apoyo de la afición para el Clásico | IMAGO 7

Luna reconoció que las lesiones han afectado a América

Sobre las lesiones y lo complejo que y sido el torneo por todo el desgaste que se ha vivido, Luna compartió lo siguiente. “Ha sido un torneo pesado, difícil como grupo. En lo físico nos ha costado".

"No somos el único equipo que ha pasado por lesiones. Las que estamos lo afrontamos con responsabilidad. Las que estemos lo buscaremos salir. Somos un gran equipo. No dependemos de jugadoras. No va a ser fácil”, añadió.

Ante Chivas es un partido de carácter

Karen Luna sabe que este tipo de partidos de ganan con carácter y que será complicado de principio a fin, pues se juegan un boleto a la gran final de este torneo. “Ahorita con lo que viene hay que meter carácter y personalidad. Pero hacerlo con humildad".

Luna espera que la afición azulcrema vaya a apoyarles | MEXSPORT

"También la solidaridad y esfuerzo. Además del corazón, también en la unión. Hacer lo que nos ha hecho estar hasta acá. Este partido será sumamente atractivo por diferentes factores, pues es un clásico y una rivalidad que ha crecido en los últimos años pues ambos clubes pelean constantemente por los títulos", añadió.

Por último, consideró que no deben enfocarse en el historial a su favor. "Independientemente si tenemos más victorias, es un torneo diferente. Hay cosas que lo hacen especial. Todas estamos en la misma página. Lo hemos hecho muy bien”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tigres Femenil no estará por primera vez en su historia en Semifinales

América y Chivas se enfrentarán en una de las Semifinales del Clausura 2025 | IMAGO 7