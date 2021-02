Liga MX Femenil: Chivas y América con rumbos opuestos en el cierre de la Jornada 4

Con un paso perfecto en el arranque del Torneo Guardianes 2021, Chivas Femenil visita a Pachuca durante la Jornada 4 de la Liga MX Femenil en búsqueda de su cuarto triunfo consecutivo.

De cara al encuentro entre las rojiblancas y las Tuzas, la jugadora Míriam Castillo señaló que son la justa recompensa al trabajo diario y al hambre de trascender que existe en el equipo, por lo cual aseguró que el Rebaño Sagrado cuenta con lo necesario para hacer un buen partido ante Pachuca en el Estadio Hidalgo.

“Estoy emocionada porque sabía que este torneo sería diferente y tenía que empezar con el pie derecho, me he sentido bien físicamente y estoy muy contenta con mi rendimiento, sé que me falta mucho todavía y que hay mucho que trabajar, cada vez los parámetros son más altos y nosotras queremos poder llegar al más alto nivel y eso nos pondrá en lo más alto de la tabla", expresó la mediocampista rojiblanca en conferencia de prensa.

De esta manera, la escuadra rojiblanca buscará extender su comienzo perfecto en este semestre y mantenerse en la zona alta de la clasificación general.

Además, Chivas no contará con su portera titular Blanca Félix, quien anunció a través de sus redes sociales que dio positivo por coronavirus, luego de que el equipo realizara pruebas. La arquera se encuentra aislada, bajo los cuidados de la institución y respetando los protocolos establecidos.

Por otra parte, América Femenil rescató un empate milagroso ante Mazatlán; su siguiente prueba de fuego será enfrentar a Toluca que no reconoce la derrota en el actual certamen y llegan como favoritas para ganar en las instalaciones de Coapa.

Sin embargo, las Águilas han pasado por un terrible momento con su jugadora Jana Gutiérrez, luego de recibir amenazas en sus redes sociales. Ante esta situación, el estratega Leonardo Cuéllar lamentó profundamente lo ocurrido, admitiendo que afectó a todo el equipo y resaltó la madurez con la que han reaccionado las futbolistas.

“Se ha estado muy alerta a cualquier agresión que ellas pudieran llegar a tener, claro que te sacude, dentro del grupo crea una gran preocupación, pero estamos en una empresa que toma responsabilidad plena de todo esto”, comentó el timonel de las Águilas.

TAMBIÉN TEM PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: JUGADORA DE ATLÉTICO DE SAN LUIS MARCÓ ESPECTACULAR GOL DESDE MEDIA CANCHA