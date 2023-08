Liga MX Femenil: Cruz Azul, a regresar a la senda de la victoria en choque contra Rayadas

Cruz Azul intentará regresar a la senda del triunfo cuando enfrente esta tarde a las Rayadas en el Estadio Azteca, duelo de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.

Las celestes iniciaron muy bien el torneo, pues le ganaron a Mazatlán, Pachuca y Pumas, pero en la fecha anterior cayeron ante Juárez.

Las regiomontanas se mantienen invictas en este Apertura 2023, en su debut empataron contra Toluca y en las tres jornadas siguientes le ganaron a León, Puebla y Atlas.

Las dirigidas por Cecilia Cabrera tendrán que estar muy atentas a lo que haga Christina Burkenroad, quien, con siete tantos, lidera la tabla de goleo individual.

La defensa cementera está liderada por la venezolana María Alejandra Peraza, quien está disputando su tercer torno con La Máquina.

"Para mí ha sido espectacular, lo que he vivido, he crecido muchísimo futbolísticamente, me ha ayudado bastante. La competencia que hay internamente en el equipo y la Liga la verdad que me ha hecho crecer bastante", dijo en una entrevista que le realizó la Liga MX Femenil.

Gracias a sus buenas actuaciones en nuestro país, representó a su Selección Nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, siendo pieza fundamental de la Vinotinto.

Cruz Azul vs Rayadas

Hora: 12:00

Estadio Azteca

Árbitro: Lizzet García

Transmisión: Vix Premium

Necaxa vs Chivas

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Árbitro: Fernando Cruz

Transmisión: Vix Premium

Tigres vs Pachuca

Hora: 21:00

Estadio: Universitario

Árbitro: Priscila Pérez

Transmisión: Vix Premium y Afizzionados

